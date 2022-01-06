Вся сила в экосистеме!

Инвесторы на конференции J.P. Morgan задали финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) вполне ожидаемый вопрос о появлении нового конкурента в сегменте дискретной графики, коим планирует стать компания Intel. Последняя на CES 2022 бегло упомянула только мобильные дискретные графические продукты, но появление на рынке настольных версий Intel Arc является лишь вопросом времени.

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Источник изображения: NVIDIA

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Колетт Кресс пояснила, что и сама NVIDIA не является новичком на рынке, а потому давно привыкла к острой конкуренции. С другой стороны, компания обзавелась развитой программной экосистемой, на создание которой у нового конкурента уйдут годы, и это придаёт ей дополнительной уверенности в собственных силах.