Всё больше пользователей переходят на высокопроизводительные планшеты. Это легко объяснимо, ведь наличие мощного процессора гарантирует, что аппарат будет оставаться актуальным несколько лет, в то время как бюджетный вариант уже сегодня с трудом справляется со своими задачами. Не менее важно достаточное количество оперативной памяти и ёмкий накопитель, что вынуждает потенциальных покупателей тратить на подобные продукты сотни и даже тысячи долларов. По мнению Blackview современный производительный планшет может быть не только быстрым, но и недорогим.
Как стало известно, уже вскоре в продажу поступит флагманский Blackview Tab 11. Он сможет похвастать качественным дисплеем размером 10.36 дюйма с разрешением FHD + (1200х2000р). Экран поддерживает 10 миллионов цветов, что гарантирует реалистичные оттенки как во время просмотра фильмов, так и играх. На таком дисплее удобно смотреть презентации, а сёрфинг в интерне становится комфортнее, ведь на одной странице помещается больше информации. Tab 11 предлагается в серой, зелёной и серебристой цветовой гамме, а алюминиевый корпус позволит ощутить приятный холодок во время работы с новым устройством. Вместе с планшетом поставляется защитный футляр. Доступна поддержка подключаемых клавиатур, однако устройство ввода на магнитных креплениях придётся докупать отдельно.
За производительность отвечает 8-ядерный процессор Unisoc T618, который превосходит популярный Snapdragon 675 в тестах AnTuTu. Tab 11 получил 8 Гб оперативной памяти и ёмкий накопитель на 128 Гб. Этого хватит для создания небольшой библиотеки медиафайлов или домашней коллекции фотографий. Особо требовательным пользователям придётся по вкусу бесплатное неограниченное облачное хранилище, куда можно загружать ролики из социальных сетей и мессенджеров, а также хранить телесериалы и любые другие данные. Кстати, Tab 11 имеет официальный сертификат Widevine L1, гарантирующий способность отображать высококачественный контент с таких популярных площадок, как Netflix, Youtube и Disney +.
Основанная камера на 13 Мп способна передавать реалистичную цветовую гамму, а фронтальная на 8 Мп отлично справляется с видеотрансляциями, что позволит использовать Tab 11 в качестве устройства для удалённой работы или обучения. Планшет обладает поддержкой беспроводного стандарта 4G и может работать в сетях четвёртого поколения на обеих SIM-картах. Это значит, что Tab 11 можно использовать не только в качестве планшета, но и как обычный смартфон с огромным дисплеем. Дополнительное удобство обеспечивает ёмкий аккумулятор на 6580 мАч, что позволит забыть о быстром разряде и навязчивом желании подключить Tab 11 к розетке.
Ожидается, что новый Blackview Tab 11 поступит в продажу к началу декабря по сниженной цене 189.99 доллара. Это гораздо ниже его привычной стоимости в 299 долларов. Одновременно с этим наши читатели могут получить ещё одну скидку, если заранее добавят планшет в корзину. В итоге, цена нового скоростного устройства составит всего 169.99 доллара.