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Другое

AMD Radeon RX 6600 XT будет присвоена рекомендованная цена $379

В продажу видеокарты поступят 11 августа, хотя будут представлены сегодня.
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До официального анонса Radeon RX 6600 XT остаётся ещё несколько часов, но вездесущий сайт VideoCardz традиционно предоставляет блогерам карт-бланш на использование прошедшего времени в заголовках, посвящённых первой фазе дебюта этой долгожданной видеокарты.

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Источник изображения: VideoCardz

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Интрига не так велика, поскольку основные характеристики подразумевают наличие 2048 потоковых процессоров и частот графического процессора 2359/3589 МГц в сочетании с 32 Мбайт памяти типа Infinity Cache. С восемью гигабайтами памяти типа GDDR6 графический процессор будет сообщаться при помощи 128-разрядной шины, номинальная частота достигнет 16 ГГц QDR. Значение энергопотребления (TBP, а не TDP) составит 160 Вт, партнёрам AMD рекомендовано оснащать Radeon RX 6600 XT единственным разъёмом дополнительного питания с 8 контактами.

Эталонных версий Radeon RX 6600 XT в продаже не будет, а партнёры AMD смогут создавать самые разные варианты видеокарты, включая и компактные версии для систем формата Mini-ITX. В продажу новинка поступит только 11 августа по рекомендованной цене $379. Само собой, реальные цены в рознице определит сам рынок.

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Теги

amd видеокарты rdna 2 radeon rx 6600 xt navi 23
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AMD Radeon RX 6600 XT будет присвоена рекомендованная цена $379
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что за даун на фото в доспехах ?
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DooC
07:13
Лежат пылятся 1050/1050Ti/1060/1070 стоит в основном системнике,RX580 стоит в резервном компе,а как не крути GTX 750 быстрее 1030 так как шина памяти 128 против 64,да и куда ядер 512 против 384,скорее...
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
seebox
07:07
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Ну да, сколько было уронено процов на сокет LGA c заминанием ножек :+)
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UB3R
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06:54
Сразу видно что пишет тот кто не знает что х2 GPU были за долго у Nvidia,первые были Matrax и их конкурент ATi
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А мне нет когда они щас переваливают за сотку
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Владимир Захаров
06:47
Новинка быстрее RTX 3060 но и дороже на аналогичную величину ( хотя у последней 12 Gb памяти и лучше трассировка ) -в чем выгода RX 6600 XT ?? Новинка всего на 20$ дешевле RTX 3060 Ti при этом по цен...
AMD Radeon RX 6600 XT будет присвоена рекомендованная цена $379
Андрей Ившин
06:34
Кто вообще сказал, что оно закрытое? Если вам исходники не дали, то dbg64 с аидой никто не отменял...
Microsoft: Windows 11 будет построена на новом ядре coreOS 11
Андрей Ившин
06:31
А чем вам win 10 не нравиться, она лучше всех и никаких проблем у неё нет? Ну идите на ubuntu, она стабильней но по пол года можно устанавливать одну программу... Я работаю в офисе у меня с win 10 ник...
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