До официального анонса Radeon RX 6600 XT остаётся ещё несколько часов, но вездесущий сайт VideoCardz традиционно предоставляет блогерам карт-бланш на использование прошедшего времени в заголовках, посвящённых первой фазе дебюта этой долгожданной видеокарты.

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Источник изображения: VideoCardz

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Интрига не так велика, поскольку основные характеристики подразумевают наличие 2048 потоковых процессоров и частот графического процессора 2359/3589 МГц в сочетании с 32 Мбайт памяти типа Infinity Cache. С восемью гигабайтами памяти типа GDDR6 графический процессор будет сообщаться при помощи 128-разрядной шины, номинальная частота достигнет 16 ГГц QDR. Значение энергопотребления (TBP, а не TDP) составит 160 Вт, партнёрам AMD рекомендовано оснащать Radeon RX 6600 XT единственным разъёмом дополнительного питания с 8 контактами.

Эталонных версий Radeon RX 6600 XT в продаже не будет, а партнёры AMD смогут создавать самые разные варианты видеокарты, включая и компактные версии для систем формата Mini-ITX. В продажу новинка поступит только 11 августа по рекомендованной цене $379. Само собой, реальные цены в рознице определит сам рынок.