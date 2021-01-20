Не берёмся судить о популярности польского ресурса PurePC.pl в мировых масштабах, но порождённая им тема затронула интересы корпорации Intel, которая в итоге и обратилась к нам с просьбой опубликовать официальные комментарии по ситуации, описываемой в исходной публикации.

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Источник изображения: Intel

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Напомним, что польский ресурс со ссылкой на анонимные источники из числа производителей ноутбуков сообщил о наличии сговора между Intel и AMD, который в прошлом году препятствовал появлению на рынке игровых ноутбуков на основе гибридных процессоров AMD Renoir и дискретной графики NVIDIA старше GeForce RTX 2060.

По словам Елизаветы Степановой, представляющей интересы Intel в медийном пространстве на российском рынке, описанная в исходной публикации договорённость в действительности не имела места, поскольку корпорация выступает за честное и профессиональное ведение бизнеса. Польский ресурс базировал свои заявления на слухах, которые могут не соответствовать реальности.