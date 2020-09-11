Раскрыта тайна отверстий в задней части GeForce RTX 3080 Founders Edition
Официальное благословение NVIDIA позволило вчера многим ресурсам продемонстрировать внешность видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition со всех ракурсов, представители немецкого сайта HardwareLUXX напомнили, что полноценные обзоры будут опубликованы 14 сентября, за три дня до начала продаж видеокарт этой модели.
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Этот же источник пояснил, зачем на кожухе системы охлаждения видеокарты предусмотрены два небольших резьбовых отверстия – с той стороны, которая обращена внутрь системного блока. Как выясняется, эти отверстия позволяют сборщикам ПК обеспечить дополнительное крепление видеокарты к каркасу системного блока, для увеличения жёсткости и снижения механической нагрузки на слот расширения материнской платы.
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