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Раскрыта тайна отверстий в задней части GeForce RTX 3080 Founders Edition

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Официальное благословение NVIDIA позволило вчера многим ресурсам продемонстрировать внешность видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition со всех ракурсов, представители немецкого сайта HardwareLUXX напомнили, что полноценные обзоры будут опубликованы 14 сентября, за три дня до начала продаж видеокарт этой модели.

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Источник изображения: HardwareLUXX

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Этот же источник пояснил, зачем на кожухе системы охлаждения видеокарты предусмотрены два небольших резьбовых отверстия – с той стороны, которая обращена внутрь системного блока. Как выясняется, эти отверстия позволяют сборщикам ПК обеспечить дополнительное крепление видеокарты к каркасу системного блока, для увеличения жёсткости и снижения механической нагрузки на слот расширения материнской платы.

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nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080
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Незваный Гость
06:39
1080 по чем можно продать? в идеале, в силу возраста и отсутствия свободного времени, 1,5 года просто стоит как затычка для 2д за 16к забирайте https://videocardz.net/galax-geforce-gtx-1080-8gb-gamer
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
Alexshanghai IntelAmdov
06:36
о чем?
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Alexshanghai IntelAmdov
06:36
а ты вареник ещё и либераст вшивый как интересно
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Alexshanghai IntelAmdov
06:35
следить за пользователями могут не только лишь все только вша может это делать лол. что же меркель и прочие не ввели санкции против анб и вши? ссыкунявые двуличные твари.
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Alexshanghai IntelAmdov
06:34
не парься остатки твоего никчёмного мозга уже аннексировали черви
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ACDCOVER
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Inttz
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В чем разница по центру или нет объясни пожалуйста,желательно со слепым тестом,где ты безошибочно определяешь место расположения сенсора)..с рулем у автомобиля такие же заморочки? Не по центру )
Мышь Logitech M190 - хотели как лучше, а получился… плач по эргономике
Незваный Гость
06:28
объяснит кто мне на презе вентиль забирает воздух снизу и выкидывает на память\проц тут вентиль наоборот сосет воздух от памяти и вниз
Первая полноценная распаковка видеокарты GeForce RTX 3080 позволила изучить дизайн нового флагмана – размеры, интерфейс и управляющие компоненты
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