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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Роботы-доставщики в Москве в перспективе смогут довозить заказы прямо до двери заказчика
Роботов «научат» пользоваться лифтами. Вопрос только, как они будут их вызывать на нужный этаж.
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Конкуренцию с роботами-доставщиками люди-доставщики на сегодняшний день выигрывают. Преимущественно за счёт того, что роботов пока критически мало (но эта задача решается), и что они не умеют довозить заказы непосредственно до двери клиента, живущего в многоквартирном доме. И если вопрос количества роботов — это исключительно вопрос времени, то вот реализация возможности доставлять заказы прямо в руки требует ряда серьёзных изменений.

Источник изображения: ChatGPT.

Впрочем, по словам главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, и эта задача в перспективе будет решена; как минимум на уровне столицы. Как отметил чиновник, московские власти совместно с коммерческими компаниями работают над тем, чтобы создать роботов-доставщиков, способных заезжать в многоквартирные дома и даже пользоваться лифтами.

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Реализация этого плана, отметил Ликсутов, тесно связана с вопросами обеспечения безопасности жильцов и в целом с решением ряда технических задач. По всей видимости, речь идёт о том, чтобы роботы как-то взаимодействовали с домофонами и панелями управления лифтами. Как авторы идеи себе это представляют, пока сказать сложно, но звучит красиво, и на бумаге явно также выглядит не хуже.

Следует понимать, что повальная роботизация — это даже не будущее, а уже настоящее. И представителям профессий, которые находятся во главе очереди «на вылет», следует уже сейчас потихоньку осваивать новые навыки, которые пока (ключевое слово — пока) невозможно заместить полностью машинным трудом.

#россия #экономика #техника #наука #москва #роботы #роботизация
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