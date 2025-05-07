Сегодня была завершена модернизация 21 гидроагрегата из 24 имеющихся.

На протяжении тринадцати лет в России реализуется Программа комплексной модернизации всего, что связано с гидроэнергетикой. В первую очередь Программа затрагивает машинные залы гидроэлектростанций (ГЭС), значительная часть которых уже либо выработала свой расчётный ресурс, либо приближается к его выработке.

В рамках этого важного процесса на российских ГЭС полностью меняют силовые агрегаты, и вот, сегодня компания «РусГидро» сообщила о полном завершении работ по модернизации 15-го по порядковому номеру и 21-го из 24-х имеющихся гидроагрегата Саратовской ГЭС.

Процесс обновления генерирующего оборудования станции небыстрый: несмотря на то, что осталось усовершенствовать всего три гидроагрегата из двадцати четырёх имеющихся, процесс затянется ещё примерно на два года: «РусГидро» отмечает, что полностью замена гидроагрегатов Саратовской ГЭС будет осуществлена в 2027 году.

На сегодняшний день установленная мощность Саратовской ГЭС уже возросла до 1 475 МВт, а после окончательного завершения модернизации она увеличится до расчётных 1 499 МВт, что на 10 % превышает первоначальную мощность данной гидроэлектростанции.

Отметим, что модернизация и увеличение мощности гидроэнергетического оборудования в России необходимы не только из соображений увеличения срока службы самих станций, но и из соображений постоянного роста потребления электроэнергии, связанного с идущим в стране процессом индустриализации.