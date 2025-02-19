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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп назвал Зеленского «скромно успешным комиком» и «диктатором без выборов»
Убедившим США потратить огромные деньги на «войну, которую невозможно было выиграть».

Будучи человеком, не привыкшим к отказам, президент США Дональд Трамп выразил крайнюю степень недовольства поведением официального Киева. Вчера он заявил, что Украина могла давным-давно урегулировать кризис с Россией, но не делала этого, в результате чего теперь «разрушена», а также напомнил про крайне низкий уровень одобрения деятельности Владимира Зеленского. В Киеве по этому поводу начали проявлять неконтролируемые эмоции, и, как оно всегда бывает по жизни, неконтролируемые эмоции только усугубляют и без того тяжёлую ситуацию. Так, сегодня Трамп в своей социальной сети Truth Social, как выражаются молодые люди, «выдал базу».

По словам Трампа, Зеленский материально втянул США в «войну, которую невозможно было выиграть, и которая не должна была начаться». Также президент США очень нелестно отозвался о самом Зеленском как о личности и профессионале: он назвал нынешнего лидера Украины «скромно успешным комиком» и «диктатором без выборов».

«Подумайте об этом: скромно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 миллиардов на войну, в которой невозможно было выиграть и которая не должна была начинаться — войну, которую он никогда не сможет урегулировать без США и «ТРАМПА». США потратили на $200 миллиардов больше, чем Европа, причём европейские деньги гарантированы, а США ничего не получат обратно. Почему Сонный Джо Байден не потребовал Уравнивания в этой войне, которая гораздо важнее для Европы, чем для нас — нас разделяет большой, прекрасный Океан. Вдобавок к этому, Зеленский признаёт, что половина отправленных нами ему денег «ПОТЕРЯНА». Он отказывается проводить Выборы, его рейтинг в украинских опросах очень низок, и единственное, с чем он хорошо справлялся, это вить из Байдена верёвки», — заявил Трамп.

«Диктатору без Выборов Зеленскому лучше действовать быстро или у него не останется Страны. В то же время мы успешно переговариваемся о завершении войны с Россией. Все признают, что только «ТРАМП» и администрация Трампа могут это сделать. Байден никогда даже не пытался, Европа провалила мирный процесс, и Зеленский, вероятно, хочет продолжить эксплуатировать эту «золотую жилу». Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу: его Страна разбита, МИЛЛИОНЫ погибли без необходимости, и это продолжается…», — добавил президент США.

Данную публикацию можно расценивать как открытый «слив» Зеленского Соединёнными Штатами в лице администрации Трампа. Данный процесс, в целом, входит в концепцию мирного урегулирования, как её видит Россия, прекрасно понимающая, что главными препятствиями в урегулировании украинского кризиса являются Зеленский с его командой, а также Европа, критически сильно вписавшаяся в данный кризис и потерявшая в нём всё, включая самое главное: нужные в первую и последнюю очередь ей самой экономические связи с Россией.

#россия #украина #сша #политика
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