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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Hyundai всккоре представит серийный 14-тонный водородный экскаватор
Он может работать до восьми часов без перерыва, а его заправка занимает 20 минут.

В Южной Корее активно развиваются водородные технологии, и правительство страны поддерживает Hyundai в создании водородных грузовиков, погрузчиков и даже военной техники. Однако вряд ли водород станет доминирующей альтернативой электричеству, особенно в дорожном транспорте. Именно в этом контексте HD Hyundai готовится представить серийный 14-тонный колесный экскаватор HW155H на водородных топливных элементах на выставке Bauma.

Прототип этого экскаватора был показан на Bauma еще в 2022 году. HD Hyundai тогда представила расчёты, иллюстрирующие потенциал водородной техники для строительной отрасли. В прошлом месяце концепт был удостоен платиновой награды LACP Inspire Awards 2024, подтверждающей приверженность HD Hyundai принципам ESG. Ранее компания получила Президентскую премию за инновации и была признана лидером в области ESG в Южной Корее.

HW155H призван ответить на запросы муниципалитетов, стремящихся к снижению эмиссии и уровня шума. Экскаватор работает бесшумно, не производит вредных выбросов и, как заявляет производитель, может развивать мощность от 70 до 100 кВт, обеспечивая до восьми часов непрерывной работы. Заправка водородом занимает всего 20 минут.

Колёсные экскаваторы вновь обретают популярность благодаря своей мобильности и маневренности в городских условиях. Они совместимы с широким спектром навесного оборудования для различных задач: от рытья котлованов до сноса зданий и ландшафтного дизайна.

Эксперты склонны считать, что пусть HW155H и выглядит многообещающе, но более практичным решением для большинства компаний может стать электрическая версия экскаватора (HW155E), появление которой ожидается в ближайшем будущем. Ожидается, что HW155H станет одной из десяти новинок HD Hyundai, которые будут представлены на Bauma в этом году.

#техника #автомобили #hyundai #экскаваторы
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