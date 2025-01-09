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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Беларуси наладили серийное производство новейших станков для производства деталей сложной формы
Первые серийные образцы будут поставлены на Минский тракторный завод.

Беларусь обладает огромным количеством промышленных предприятий на душу населения страны: в отличие от многих других осколков СССР, белорусское политическое руководство сохранило советское промышленное наследие и дорожит им, поэтому сегодня государство выпускает не только промышленную продукцию, но и непосредственно сами средства производства. Например, станки (или, как их принято сегодня называть, обрабатывающие центры).

И вот, станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» сообщило о том, что в наступившем году приступило к серийному производству своей самой современной модели горизонтального обрабатывающего центра. Модель имеет индекс SGH630-HP-03-75 и предназначена для точной обработки деталей, включая детали сложной формы.

Согласно комментарию пресс-службы предприятия, первые шесть вышеуказанных серийных обрабатывающих центров будут поставлены на Минский тракторный завод. Процесс это не быстрый: оборудование планируют поставить на предприятие лишь в третьем квартале наступившего года.

Необходимо понимать, что производство средств производства — это основа основ машиностроения и технологической независимости государства. Поскольку РФ и Беларусь входят в Союзное государство, то продукция белорусского производства входит в России в список импортозамещающей. Так что при необходимости белорусские промышленники могут подсобить своим российским коллегам.

#экономика #промышленность #беларусь #белоруссия #станкостроение
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artemuss1990
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17:40
иди на мыльцо передерни.большее не умеешь.видать резкость убавил чтоб не так парашило.зато теперь галимое мыло -поздравляю
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Nvidia&Intel Hater
17:39
да конечено же норма.говномыло с диким перешарпом.ты просто смешон.у тебя карта насток блевотная что и в нативе выдает такое.сравнил с моей картинкой.смешно просто.тут вырвиглаз просто.это не картинка...
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
OgoGoLog
17:38
Так ваш главный губами сегодня дошлёпал до Рамштайна, а там и до Берлина не далеко.
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Visbo
17:38
Ну норм скрин, что не так то?) В нативе там ровно то же самое. Твой челопук хуже многократно. Ладно, я пойду дальше проходить, норм игра, а ты тут воюй с тараканами в голове
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Nvidia&Intel Hater
17:36
Лорд оф фаллен с лучами .мм конфетка.мегауродское гавнище.длсс во всей красе.в такое играть это надо быть слепым вообще и да -моя карта чпокнула твою по всем тестам и в этой игре и с лучами
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Nvidia&Intel Hater
17:36
Уроки нужно делать тебе,ты коррекционную школу даже не окончил.как ты играешь уже все видели,с уо и -14 зрением как у тебя -пойдет
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Visbo
17:35
Уроки то сделал? Нет ни одной карты которая потянет лучи без апскейлера, а твоя и с апскейлером не потянет. Ну 4090 может в ФХД потянет, и без проблем играю с полными лучами в Lords of the Fallen c DL...
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