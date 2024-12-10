Кусачие штрафы станут ещё более кусачими.

Вряд ли существуют водители, которые никогда за свой стаж не нарушали правила дорожного движения (ПДД). Наиболее популярными, если так можно выразиться, нарушениями являются превышение скоростного режима, езда по полосе для маршрутных транспортных средств, непристёгнутые ремни безопасности, разговоры по телефону за рулём и тому подобные не критичные, но всё же нарушения ПДД.

В интересы государства входит обеспечение максимально безопасной дорожной обстановки: люди должны передвигаться по дорогам спокойно, а не как в зоне боевых действий. Поэтому регулярно ужесточается регламент сдачи экзамена на получение водительского удостоверения и увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения. И если с экзаменом очередное ужесточение произошло ещё весной этого года, то вот штрафы не повышались уже давно. Зато с 1 января 2025 года штрафы взлетят сразу в полтора раза.

Так, согласно выдвинутой комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправке об увеличении штрафов за нарушение ПДД теперь за превышение скоростного режима на 20—40 км/ч штраф составит 750 рублей (сейчас 500 рублей), за непристёгнутый ремень безопасности 1 500 рублей (сейчас 1 000 рублей). Вождение автомобиля в нетрезвом виде будет штрафоваться на 45 000 рублей (сейчас 30 000 рублей).

Кроме того, повысятся штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков, за нарушение правил перевозки грузов и буксировки автомобилей, значительно повысятся штрафы за причинение лёгкого и среднего вреда здоровью при нарушении правил дорожного движения.

Законопослушным водителям бояться, собственно, нечего, а вот тем, кто собирает штрафы пачками и возмущается, следует задуматься, а не положить ли ему права на полочку и не начать ездить на общественном транспорте.