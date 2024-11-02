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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Перспективный мощый авиадвигатель ПД-35 прошёл первый этап испытаний
Естественно, испытывался двигатель-демонстратор на открытом стенде.

Создание авиационных двигателей — это запредельно высокие технологии, поэтому обладает ими лишь горстка стран, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Связано это не только с тем, что сама разработка двигателя стоит колоссальных средств и ещё более колоссальных инженерных компетенций, но и с тем, что прежде чем двигатель будет установлен на коммерческий (или военный, не важно) самолёт, его долго и изнурительно испытывают в разных условиях.

И вот, российский мощный авиадвигатель-демонстратор ПД-35, в котором цифровой индекс обозначает тягу в тоннах, прошёл первый этап испытаний на новом открытом стенде. За время испытаний, как сообщила Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), двигатель ПД-35 «многократно» выходил на режим максимальной тяги. Сам стенд тоже уникален для России: его создали специально для того, чтобы испытывать именно ПД-35.

На данный момент сфера применения ПД-35 весьма узковата: их будут устанавливать на модернизированные широкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты Ил-96-400. Также, возможно, их будут использовать в качестве нагнетательных установок на газокомпрессорных станциях.

#россия #экономика #промышленность #пд-35 #авиадвигатели
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