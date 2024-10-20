Причём, убеждён главком, это будет так независимо от исхода конфликта. Но мы понимаем, какой будет его исход, как понимаем и то, что «натовец» намеренно мягчит.

Оценивать возможности вооружённых сил, считая «танчики, самолётики и солдатиков» — это, конечно, занимательно, но во главе угла при таких подсчётах всегда и безо всякого исключения должен стоять боевой опыт, причём связанный с участием в реальных боевых действиях высокой интенсивности, а не в заморских операциях экспедиционных корпусов против заведомо на несколько десятилетий, а то и столетий, отстающих в развитии вооружённых сил противника.

И вот, мы плавно подошли к тому, что из всех армий первого класса, коих в мире всего три, наличием реального реального боевого опыта могут похвастать разве что ВС РФ, которые уже два с половиной года ведут боевые действия на Украине, которую коллективный Запад нашпиговал своим вооружением и полностью обеспечивает разведданными, руководит целеуказанием и наведением. Очевидно, что по итогу данного конфликта ВС РФ выйдет самой боеготовой силой в мире, и этот факт необходимо учитывать. Вот его и призывает учитывать Верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

По словам Каволи, несмотря на ряд неудач и «довольно большие потери» Россия совершенствует подход к ведению боевых действий и внедряет передовой опыт конфликта во всю армию. Как отмечает военачальник, в конце этого кризиса, «как бы это ни выглядело», российская армия будет обладать реальными навыками, большой численностью и «чёткими намерениями», а командовать ею будут люди, видящие в коллективном Западе «врагов».

Генерал призвал страны НАТО готовиться к тому, что Россия не просто останется антагонистом для Запада, но и будет это делать на более высоком качественном уровне, а это значит, что Западу надо тратить больше денег на вооружения и подготовку. Заметьте: не искать примирения с РФ, учитывая её законные интересы, избавив тем самым мир от угрозы тотальной взаимной аннигиляции, а именно продолжать оскаливаться и показывать когти. Далеко так мы все, конечно, не уедем: на Западе должны полностью, подчистую смениться правящие «элиты», поскольку эти полностью невменяемы и опасны. А, следовательно, должны быть отстранены от управления.