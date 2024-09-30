Пока их машинокомплектов, а дальше — как пойдёт.

Группа компаний UMG, известный производитель строительно-дорожной техники, планирует расширить свой бизнес за счёт выпуска сельскохозяйственных тракторов. Компания рассматривает возможность строительства нового завода в России, который станет базой для производства китайских универсально-пропашных тракторов.

Ранее UMG представила линейку из пяти тракторов собственного бренда мощностью от 90 до 260 л.с. на выставках «Золотая нива» и «Всероссийский день поля». Как сообщил заместитель гендиректора UMG Михаил Абовьян, на первом этапе эти машины поставляются из Китая в виде крупноузловых комплектов и собираются на Брянском тракторном заводе (БТЗ). Инженеры UMG принимали участие в адаптации китайских тракторов к требованиям российских аграриев. В дальнейшем компания планирует углубить локализацию производства.

Название китайского партнёра UMG не раскрывается, но по техническим характеристикам представленные модели совпадают с продукцией компании Weihe из провинции Шаньдун. Тракторы Weihe оснащаются двигателями Weichai Power и Shanghai мощностью 100–260 л.с. и стоят от 2,9 млн руб.

Пока эксперты и представители агрохолдингов неоднозначно оценивают перспективы проекта UMG. Некоторые считают, что компания выбрала тракторы эконом-сегмента, в то время как на рынке присутствуют более качественные и проверенные китайские бренды.

По мнению экспертов, запуск производства из машинокомплектов — это способ протестировать спрос и оценить потенциал рынка. Возможно, UMG стремится конкурировать с тракторами Минского тракторного завода (МТЗ) в сегменте до 100 л.с., где белорусская техника занимает лидирующие позиции.

После ухода с российского рынка крупных международных производителей сельхозтехники основная борьба развернётся между российскими и китайскими компаниями. Те предприятия из КНР, которые смогут быстрее локализовать свое производство в России, получат значительное преимущество. Пока уровень локализации в большинстве случаев остается низким.

Основными рисками проекта UMG эксперты называют валютные колебания и транзакционные издержки, связанные с расчётами с китайскими партнерами. Стоимость услуг посредников, которые обеспечивают проведение таких операций, достигает 5–6% от суммы перевода.

UMG – крупный производитель строительно-дорожной и специальной техники. В состав группы входят заводы «Эксмаш», «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал», «Челябинские строительно-дорожные машины». Компания выпускает колесные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, коммунальные машины и другую технику.