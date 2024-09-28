Несмотря на то, что на данный момент кажется, будто украинскому кризису нет ни конца, ни края, реальность такова, что мобилизационный ресурс у Киева крайне ограничен, а возможности производства вооружений даже у всего коллективного Запада вместе взятого, мягко говоря, не соответствуют современным требованиям. Проще говоря, на несколько порядков отстают от требуемых Украиной значений. В конечном счёте и этот кризис неизбежно закончится за столом переговоров — просто потому что по-другому не бывает — и вот, по всей видимости, западная пресса знает чуть больше, чем принято вещать политикам с высоких трибун.
Так, испанское издание El Pais со ссылкой на осведомлённые источники утверждает, что исполняющий обязанности (утратил легитимность в мае 2024 года в связи с отменой выборов) президента Украины Владимир Зеленский уже готов к переговорам с Россией о политико-дипломатическом урегулировании текущего кризиса, однако продолжает мечтать о неком «усилении [переговорной] позиции».
El Pais утверждает, что на Зеленского давят уже даже западные политики, которым всё труднее объяснять своим гражданам, по какой-такой причине они должны тратить свои налоги на то, чтобы финансировать чужое государство.
Не забываем также о полностью критической для ВСУ ситуации практически на всех участках линии боевого соприкосновения, и понимаем, что большого выбора у Зеленского нет. При всём понимании его желаний, условия завершения данного кризиса будет всё-таки ставить Москва, а условия известны: Киев и весь мир должны будут признать изменение границ России и Украины, украинская армия должна быть демилитаризована и жёстко ограничена в численности и в доступных вооружениях, нейтрализована и денацифицирована. Западу же придётся снять с России все незаконные рестрикции. И это, напоминаем, программа минимум, на основе которой Москва в принципе готова начинать вести диалог. От лучших для Украины предложений официальный Киев под давлением Запада отказывался, и теперь говорить об этом уже слишком поздно.