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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рамзан Кадыров пожаловался, что его Tesla Cybertruck была удалённо отключена
Машина якобы была отправлена в зону боевых действий, и там и отключилась.

Некоторое время глава Чечни Рамзан Кадыров, который благодаря спецназу «Ахмат» стал иметь колоссальное влияние в российской экспертной и военно-политической среде, сообщил о том, что для нужд специальной военной операции на Украине был приобретён электромобиль Tesla Cybertruck. Якобы даже его Кадырову подарил сам Илон Маск.

Конечно, комментарии Кадырова по поводу подарка следует сразу делить на десять, тем более что Маск это оперативно опроверг, но последствия ввоза Cybertruck в обход американских рестрикций не заставили себя долго ждать: сегодня Кадыров сообщил о том, что машина была удалённо отключена производителем и перестала работать.

На самом деле, если удалённое отключение электромобиля компанией Tesla это не выдумка главы Чечни, то перед нами крайне интересный прецедент и жёсткая антиреклама компании. Ведь, по сути, Tesla так может поступить с абсолютно любой машиной своего производства, и потом будет совершенно бесполезно выбивать из неё деньги. В любопытное время живём: начиналось всё с того, что вам перестала принадлежать купленная вами же музыка, затем видеоигры, теперь и до автомобилей доходим. Ведь когда контроль за работоспособностью автомобиля находится не в ваших руках, то не вы хозяин.

#россия #политика #tesla #психиатрия #tesla cybertruck
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Рамзан Кадыров пожаловался, что его Tesla Cybertruck была удалённо отключена
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