Одним словом, мародёрство.

Поскольку Украина 10 лет живёт в состоянии информационной изоляции от России — это делалось специально, чтобы среднестатистический украинец не знал и не понимал, как живут в РФ и насколько уровень жизни у соседа выше, чем у него — то после вооружённой агрессии (вторжения) ВСУ в Курской области у многих вчерашних «громадян», а ныне военнослужащих ВСУ возник, как бы это лучше выразиться, культурный шок.

Внезапно выяснилось, что в провинциальном российском регионе в маленьком городке идеально асфальтированные дороги, опрятные дома и ломящиеся от изобилия товаров магазины (чего стоит одна только «пропиаренная» на всю Россию усилиями ВСУ «Пятёрочка»). В такой ситуации у людей, неспособных контролировать себя, возникает соблазн заняться мародёрством. Одним из таких людей оказался начальник центрального продовольственного управления командования сил логистики ВСУ полковник Владимир Сахневич, которого, как передаёт украинская пресса, задержала Служба безопасности Украины (СБУ).

Сахневич обвиняется в мародёрстве на захваченной территории Курской области РФ. Согласно материалам следствия, полковник сопровождал колонну, вывозившую из магазинов на Курщине сантехнику, включая унитазы, бытовую технику, включая холодильники и стиральные машины, а также мониторы, телевизоры и прочее.

Удивительно, что СБУ вообще обратила на это внимание и не стала «покрывать» полковника, курировавшего мародёрство на территории России. Следует помнить, что мародёрство — это уголовно наказуемое деяние, подпадающее под классификацию военных преступлений. Хоть действие и происходило на территории государства, которое Украина считает своим противником, но международное право — вещь упрямая.