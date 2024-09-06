Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Петербурге в следующем год построят новый крупный завод электротехнического оборудования
Для обеспечения нужд индустриализации необходимо и энергетическое машиностроение в том числе.

Энергетическое машиностроение, конечно, не является основой основ машиностроения в целом — эта честь принадлежит станкостроению — но без энергетики, как вы понимаете, не будет работать ни один станок и ни один другой промышленный агрегат. Поскольку в России сейчас идёт новая индустриализация с постоянной модернизацией старых и строительства новых энергетических мощностей, то и обеспечивать постоянно растущие потребности в электротехническом оборудовании необходимо.

И вот, петербургский завод «Электроаппарат» будет расширять производственные мощности: сегодня в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» состоялась церемония закладки «капсулы времени» в фундамент будущего нового здания завода.

После введения новая производственная площадка «Электроаппарата» обеспечит около тысячи рабочих мест и будет выпускать высоковольтные трансформаторы, выключатели, распределительные устройства и иное электротехническое оборудование, без которого невозможно себе представить никакие электрические сети.

На сегодняшний день «Электроаппарат» остаётся единственным в России предприятием, выпускающим оборудование для подстанций сверхвысокого напряжения 750 кВ, являющихся своего рода энергоузлами, обеспечивающими функционирование объединённой энергосистемы.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Российский производитель промышленных 3D-принтеров в 4 раза нарастит выпуск продукции в 2025 году
В России начались поставки отечественных базовых станций связи стандарта 4G (LTE)
Алиев заявил, что Азербайджан не станет частью антироссийской санкционной кампании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
3
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
1
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
27
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
55
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
5
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
30
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
3
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
7
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
1

Сейчас обсуждают

Александр Пурвин
18:24
зима близко...
Генсек НАТО призвал Китай прекратить «поддержку» России
l33t_h4x00r
18:14
AMD is Ryzen! AMD in your face! AMD is ..risen! AMD will win!!! ... this day!!!
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
Зю
18:08
Ноуты всегда были лакмусовой бумажкой производительности процессоров. Во времена FX ноуты на АМД были горячими свиньями. С выходом Рузенов титул горячих свиней перешёл к Интел. Это вам не в десктопе п...
Процессор Intel Arrow Lake-HX с 24 ядрами уступает AMD Ryzen 9 7945HX в Cinebench R23
SlyBiBi
17:59
Рекламо-дрочер! Закрыл бы ты свой сифон, раз и навсегда!
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Enforsen Bsv
17:45
...евроГейские задергались ..)))
Генсек НАТО призвал Китай прекратить «поддержку» России
Блейд
17:41
ты тоже сдохнешь. мы все смертны
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Блейд
17:40
прекращай завидовать. евгеш уже не смешно
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Нивхурил
17:31
Имодиум тебе в помощь
ОАК построит для ГТЛК почти 240 пассажирских самолётов SJ-100, Ту-214 и Ил-114-300
slikts
17:27
Говорящая голова на "корочку хлеба" зарабатывает...
Генсек НАТО призвал Китай прекратить «поддержку» России
VRoman
17:25
А пред-майнинговый уровень продаж видюх так и не восстановился.
Поставки видеокарт во втором квартале выросли на 1,8%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем