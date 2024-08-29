Со ссылкой на источники в администрации США.

Как и следовало ожидать, эйфория от передачи Украине истребителей F-16 продлилась крайне недолго: не успел утративший легитимность президент Владимир Зеленский толком «пофоткаться» на их фоне, как первый из истребителей уже был потерян. Как передаёт издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США, истребитель якобы потерпел крушение в понедельник, 26 августа, во время пилотирования — по ошибке пилота.

Проще говоря, источник в американской администрации всеми силами пытается сделать вид, что самолёт потерян не в бою, а из-за ошибки пилотирования. Но в таком случае получается, что украинских лётчиков плохо обучили американские «советники».

В реальности, как мы полагаем, американская администрация сейчас активно смягчает главную суть произошедшего: учитывая тот факт, что инцидент произошёл 26 августа, и в этот же день ВС РФ наносили массированный комбинированный удар по чувствительным объектам на Украине, включая и аэродромную инфраструктуру, рискнём предположить, что на самом деле F-16 был уничтожен в ходе этого удара.

Официальных подтверждений этого, понятное дело, нет и вряд ли будут.