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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Продажи роутеров с поддержкой VPN в России выросли на 40 % с начала августа
YouTube? Ну, конечно же.

На фоне растущего спроса на роутеры с предустановленным VPN в России, количество проданных устройств в первой половине августа увеличилось на 40% по сравнению с концом июля. Об этом сообщают участники рынка гаджетов. Наблюдается и рост числа продавцов, предлагающих специализированные аппараты.

Если средняя стоимость обычного маршрутизатора составляет около 2,5 тыс. рублей, то модели со встроенной поддержкой VPN обходятся покупателям примерно в 6 тыс. рублей.

Эксперты подтверждают, что технология VPN действительно позволяет снимать ограничения, например, при просмотре YouTube. Однако они предупреждают, что использование VPN может ставить под угрозу безопасность личных данных. Злоумышленники могут получить доступ к логинам и паролям через незащищённое виртуальное сетевое соединение.

В то же время, VPN дает возможность управлять устройствами «умного дома», производители которых прекратили поддержку программного обеспечения в России.

#youtube #vpn #роутер
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