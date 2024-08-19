Она должна заработать в 2025 году.

К лету 2025 года в «Роскосмосе» появится единая информационная среда, созданная на базе отечественных PLM-решений. Новая система призвана оптимизировать процессы разработки и производства ракетно-космической техники.

Как сообщил заместитель гендиректора по цифровой трансформации АО «ЦНИИмаш» Дмитрий Чернов, на разработку новой информационной среды «Роскосмос» уже инвестировал 2,7 млрд руб. Проект реализуется при грантовой поддержке РФРИТ и получил статус особо значимого. Разработчиком выступает компания ЗАО «ТОП системы».

Ожидается, что внедрение единой PLM-системы позволит «Роскосмосу» перейти к индустриальной (серийной) модели создания ракетно-космической техники, сократить сроки научно-технических и опытно-конструкторских работ, а также минимизировать риски ошибок на всех этапах жизненного цикла изделий.

По словам Дмитрия Чернова, это первый в мире случай, когда космическая отрасль будет использовать единое технологическое решение подобного рода. Помимо PLM-системы, в рамках Индустриального центра компетенций «Ракетостроение» реализуется ещё один проект — разработка программного обеспечения класса CAE («Внедрение и доработка средств математического моделирования на предприятиях ракетного двигателестроения»). В нём участвуют такие компании, как РФЯЦ-ВНИИЭФ, «ЗВ Сервис», «Датадванс», КБХА, НПО «Энергомаш» и др.

Цель проекта – снижение количества конструкторских ошибок, аварийных ситуаций и срывов сроков при разработке и эксплуатации изделий.