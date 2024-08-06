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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны России поделилось подробностями вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
Вторжение на общепризнанную территорию России. За этим должна последовать кара.

Действия киевского политического руководства всё больше начинают выглядеть как истерика от осознания неизбежной действительности. Пытаясь как-то «выбить» себе более выгодные переговорные условия, официальный Киев отдал приказ ВСУ на осуществление вооружённой агрессии в Курской области Российской Федерации.

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Действия ВСУ в приграничных районах Курской области начались сегодня утром, и вот, буквально только что Минобороны России поделилось деталями данной вооружённой агрессии со стороны Украины.

Как следует из официальной публикации российского оборонного ведомства, примерно в 8:00 по московскому времени подразделения 22-й механизированной бригады ВСУ в составе 300 человек при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронемашин осуществили атаку позиций российских подразделений прикрытия государственной границы в районе населённых пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, находящихся непосредственно вблизи границы с Украиной.

Боевые действия в этом районе продолжаются до сих пор, и сейчас войска прикрытия госграницы вместе с пограничными войсками ФСБ России осуществляют отражение атаки, нанося удары по войскам противника как в районе границы, так и в местах расположения его резервов в Сумской области Украины.

К этому моменту авиация нанесла удары по местам скопления личного состава и техники ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины Сумской области. На момент публикации этой заметки уже уничтожены 16 единиц бронетехники ВСУ, включая 6 танков, 2 БМП, 4 БТР, 3 боевые бронемашины «Козак» и 1 инженерную машину разграждения.

Следует понимать, что боевые действия на этом направлении продолжаются, а это значит, что информация будет поступать регулярно.

Всё происходящее свидетельствует о том, что Киев не понимает по-хорошему. В качестве возмездия за такие действия следует начинать думать о максимально жёстких мерах принуждения Украины к миру.

#россия #украина #политика #боевые действия
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