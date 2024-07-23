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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Бывший главком ВСУ Залужный предложил Западу использовать Украину в качестве полигона для испытания новых вооружений. 
Опоздал, Валера. Уже 2,5 года как полигон и используется. И не только Западом, а в первую очередь Россией. Впрочем, Украина сама этого хотела, сама это получила.

Казалось бы, бывший главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не для того был выгнан со своей должности и отправлен работать послом в Великобританию, чтобы делать крайне сомнительные призывы. Тем не менее, на своём новом месте работы Залужный именно этим и занимается: так, во время выступления перед британской публикой экс-главком ВСУ призвал коллективный Запад использовать Украину в качестве испытательного полигона для своих вооружений и военных технологий.

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По мнению Залужного, сама Украина не может производить такие вооружения, тем более в нужных ей объёмах, поэтому будет справедливо, если Запад превратит страну в полигон. Кроме того, по словам нынешнего посла Украины в Британии, украинский кризис представляет собой «войну переходного периода», и миру (Залужный, естественно, имеет в виду Запад) необходимо готовиться к конфликтам с применением технологий, которые сейчас «обкатываются» на Украине.

Мы, конечно, не берёмся судить Залужного за его заявления, но с моральной точки зрения желать превращения своей собственной страны в испытательный полигон — это что-то далеко за гранью добра и зла. Залужный должен требовать немедленного установления мира на любых условиях.

Здесь также следует добавить, что в качестве испытательного полигона Украину использует не только Запад, но и, что куда важнее, Россия, которая уже испытала и активно применяет в реальном современном конфликте все свои современные виды вооружений, начиная от беспилотников-камикадзе, заканчивая гипервуковыми ракетами, и включая всё, что посередине: танки, БТР, БМП, стрелковое оружие, прицелы, различные системы наведения, систему спутникового позиционирования и многое-многое другое. По мнению многочисленных умеющих мыслить логически аналитиков, из этого конфликта российская армия выйдет самой опытной, оснащённой, подготовленной, «обкатанной» и проверенной. Проще говоря, самой мощной в мире. Что до Украины, то её политическое руководство ничего не делает для того, чтобы прекратить этот разрушительный для страны конфликт, из которого для неё нет никакого положительного для неё выхода. А последовательность действий простая: звонок в Кремль, принятие всех российских условий, выплата компенсаций и репараций в пользу РФ за нанесённый террористическими действиями ВСУ ущерб, мир.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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