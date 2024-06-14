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События в мире Игнатий Колыско
«Горячие штучки»: BMW обновила купе Series 2 и «заряженную» версию M2
Это вам не Geely.

Компания BMW анонсировала обновления для линейки Series 2 серии купе и её высокопроизводительного варианта M2 на 2025 модельный год. В фокусе модернизации — усиление технических характеристик и обновление дизайна, что следует общей стратегии бренда в желании сочетать традиционную элегантность с современными технологиями.

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Наибольшее внимание уделено улучшению производительности спортивной модели M2, мощность которой теперь достигает 480 л.с., что подчеркивает её статус вершины линейки. Увеличение мощности двигателя направлено на повышение динамических качеств автомобиля, что, безусловно, привлечёт внимание поклонников марки.

Обновления экстерьера коснулись новых дизайнов 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков и расширенной цветовой палитры для кузова. Эти изменения подчеркивают индивидуальность каждой модели и предоставляют покупателям больше возможностей для персонализации.

Отдельного внимания заслуживает интерьер автомобилей, где произведены значительные доработки: появление новой информационно-развлекательной системы и улучшенные вентиляционные дефлекторы увеличивают комфорт вождения и повышают функциональность салона.

Моторная линейка предлагает широкий выбор: от бензиновых двигателей мощностью от 156 до 374 л.с. до дизельных агрегатов, укомплектованных 48-вольтовым стартер-генератором, обеспечивающим высокую эффективность использования топлива. Этот шаг направлен на предоставление потребителю возможности выбора оптимального сочетания мощности и экономичности в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Таким образом, обновленные модели BMW 2 серии и M2 подчеркивают амбиции производителя сочетать в своих продуктах новейшие технологии, уникальный дизайн и проворство, сохраняя при этом уникальные традиции марки, утвержденные десятилетиями.

#автомобили #bmw #bmw m2 #bmw series 2
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