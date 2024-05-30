У предприятия доминирующее положение в отрасли.

29 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о возбуждении дела в отношении «Уральской стали». По заявлениям службы, предприятие подозревают в манипуляциях с ценами на рынке мостостроительной стали, где оно занимает доминирующие позиции.

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«Уральской стали», согласно отчетам, удалось увеличить цены на стальные марки 10ХСНД и 15ХСНД, применяемые в мостостроении, на более чем 70% в интервале с февраля по июль 2022 года, несмотря на снижение собственной себестоимости производства. Вследствие этого ФАС усмотрела признаки нарушений антимонопольного законодательства, обусловленные поддержанием необоснованно высоких цен.

Пока российский рынок стальных изделий, по оценкам Metals & Mining Intelligence (MMI), вмещает примерно 400 тысяч тонн мостостроительной стали ежегодно, точный объём производства «Уральской стали» остаётся неясным. Однако известно, что её рыночная доля превышает 50%. Если вина компании будет доказана, ей может грозить штраф в размере до 3,2 миллиарда рублей.

Изменение рыночной конъюнктуры подтверждается снижением цен до уровня зарубежных торговых площадок, вызванным укреплением рубля, уменьшением спроса и возрастающей конкуренцией. Например, стоимость горячекатаного проката в России упала на 40%, а арматуры — на 41% с начала до июня 2022 года.

Минпромторг России призывает к прозрачному ценообразованию на металл и сырьё, считая связь с экспортными ценами уже неактуальной. Кроме того, по данным MMI, новые производственные стандарты, введённые в марте 2022 года, способствуют росту конкуренции.

Финансовые показатели «Уральской стали» в прошедшем году улучшились: выручка выросла на 13% до 162,2 млрд руб., EBITDA на 26% до 38,4 млрд руб., а чистая прибыль — на 45% до 32,1 млрд руб. В случае вынесения решения о штрафе, её размер может составить значительную часть от полученной прибыли, хотя бизнес имеет опыт обжалования подобных решений, что может растянуть процесс до нескольких месяцев и даже года.