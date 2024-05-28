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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский посмел раскритиковать решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
Всяк сверчок должен знать свой шесток. Шесток Зеленского при этом крайне невысок.

Соединённые Штаты примут участие в так называемом саммите мира по Украине в Швейцарии. Впрочем, уровень этого участия будет отнюдь не таким высоким, как хотелось бы утратившему неделю назад легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как стало известно, президент США Джо Байден не приедет в Швейцарию на коллективно-западный междусобойчик по Украине, и, естественно, Зеленского это известие раздосадовало столь сильно, что он даже посмел раскритиковать Вашингтон.

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По словам Зеленского, президент Байден «нужен саммиту мира» и остальным руководителям, которые ориентируются на реакцию Соединённых Штатов. Зеленский даже не постеснялся и решил взять Байдена «на понт», заявив, что его отсутствию будет рукоплескать президент России Владимир Путин.

Зеленский, который совершенно не знаком с таким понятием, как дипломатический протокол и уровень представляемого им государства относительно уровня государства, которое он смеет критиковать, добавил, что вышеизложенное решение США «не самое сильное».

Есть такая хорошая поговорка: «Всяк сверчок знай свой шесток». В геополитической иерархии положение Украины, как бы это помягче выразиться... незавидное. А глава украинского государства позволяет себе подобные высказывания в адрес главы одной из трёх имеющихся в мире на сегодняшний день сверхдержав. То ли Зеленский всерьёз поверил, что весь мир крутится вокруг Украины, то ли не может выйти из образа; в любом случае, грустно выпрашивать оружие, давя на жалость, у него получается лучше.

#украина #сша #политика #психиатрия
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