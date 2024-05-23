Качество картинки пока «так себе», но прогресс невероятный.

SpaceX успешно провела экспериментальный видеозвонок, используя свою спутниковую систему Starlink и обычный смартфон без каких-либо специальных модификаций.

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Место проведения теста выбрали недалеко от офиса компании в Редмонде, штат Вашингтон, где два сотрудника SpaceX осуществили видеозвонок, находясь рядом друг с другом. Несмотря на отсутствие серьезных сбоев в работе связи, качество изображения оказалось далеким от идеала, что свидетельствует о недостаточной скорости соединения для получения чёткой картинки в текущей конфигурации.

Применена технология Direct To Cell, которая позволяет спутникам Starlink выполнять функции сотовой вышки, находясь на орбите Земли. Первые успешные испытания этой технологии состоялись в январе текущего года, когда было отправлено текстовое сообщение.

Прогресс в разработке заметен: по сравнению с предыдущим периодом, когда было задействовано всего шесть спутников, теперь их количество, способных работать с Direct To Cell, достигло 38.

Компания сообщает о скорости соединения до 17 Мбит/с на стандартных Android-устройствах. В планах SpaceX значится предоставление возможности обмена сообщениями уже в 2024 году, а полноценные возможности совершения звонков с доступом в интернет будут внедрены к 2025 году.