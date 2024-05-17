Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Перми налажено производство роботов-манипуляторов для промышленных предприятий
Сейчас все предприятия оснащены импортными манипуляторами. И это, как нетрудно понять, проблема.

Ни одно современное промышленное предприятие нельзя представить без различных механизмов, сервоприводов, манипуляторов и максимальной автоматизации процессов. Не последнюю роль в этой автоматизации играют роботы-манипуляторы, участвующие в производственном цикле и осуществляющие либо перемещение производимой продукции от одного этапа к другому, либо выполняющие различные повторяющиеся действия — например, сварку кузовов на тех же автомобильных заводах.

реклама

Сейчас Россия, которая проходит новый период индустриализации, продолжает закупать манипуляторы немецкого или японского производства в обход незаконных рестрикций, однако в перспективе, причём не такой уж отдалённой, может обзавестись собственными. Так, пермская компания «Промобот», специализирующаяся на разработке и производстве промышленных роботов-манипуляторов, наладила выпуск шестиосевых коллаборативных манипуляторов Promobot M13, в которых первая часть названия это, непосредственно, наименование производителя, а вторая — максимальная масса деталей, которые может перемещать манипулятор.

Согласно комментарию разработчиков робота-манипулятора, он может применяться в широком спектре предприятий: металлургических, фармакологических, пищевых, автомобильных и многих других. Сам манипулятор позволяет сваривать, собирать, перемещать, поднимать, упаковывать детали массой до 13 килограммов. Состоит из трёх частей: непосредственно манипулятора, блока питания и панели управления, не требующей никакой сложной настройки и продвинутых навыков программирования.

Насколько данный робот импортозамещён, пока не уточняется. Манипулятор примет участие в выставке «Металлообработка 2024» с 20 по 24 мая — там-то, скорее всего, данная немаловажная подробность и будет озвучена.

#россия #экономика #промышленность #станкостроение
+
Написать комментарий (0)
В НАТО считают, что Украина пока не готова к переговорам с РФ, несмотря на «отчаянное» положение дел
Пентагон начал замечать факты беспрецедентной коррупции на Украине
Reuters: в Киеве полагают, что масштабное наступление ВС РФ ещё только впереди
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
66
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
63
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
2
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
60
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
28
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
56
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
8
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
8

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
00:55
На каком еще официальном сайте? на том, который не работает? да уж, куча полезной информации там, и полные списки продуктов, и прочая чухня от фейспалма лицо заболело аж открываем amd.com - все работа...
Intel выпускает обновления безопасности для устранения более чем 90 уязвимостей
Timur Akmalov
00:52
Дебил. FireFox никогда сам не обновляется под линухом. Только пакетом из реп. Если у тебя какашки в голове ещё совсем не перегнили, то ставь пакеты из реп и не еби мозг ни себе ни людям, долбоеб
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Tarment
00:51
Этот прирост в любом случае незаметен, при любом фпс, будь то 50 и 56, 30 и 34, 40 и 45, 60 и 67 и т д. Весь этот бред про красные процы с 3 д куешем чтобы бабла на красном фанатье поднять. А по мне т...
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
Vorvort
00:45
Игра процессорозависима в любом разрешении, давай результат бенча в 4К ультра!
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Сергей Михайлов
00:39
👍👍👍🚀🚀🚀🚀🚀🚀💥💥💥💥💥💥💥💥💥✊✊✊✊
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
Красный Команданте
00:26
Если называть вещи своими именами, то ваша секта состоит из неадекватов.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Tarment
00:12
Называть вещи своими именами более чем приемлемо, а тебе нужно принимать это не как оскорбления, а как объективный факт, и не обижаться
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Vorvort
00:08
Что меня поразило больше всего: ни один фанатик Nvidia в комментариях не признал, что оскорбления на форуме неприемлемы, печально!
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Красный Команданте
00:05
По решению совета модераторов все хейтеры уважаемого Vorvort получают пожизненный бан по учётке и по IP. Решение обжалованию не подлежит.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Артем Вишненко
00:03
Ну я в прошлом году купил rx665xt доволен в принципе года через 3 новую куплю
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем