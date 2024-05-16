Уничтожено одиннадцать таких катеров.

Несмотря на то, что ВС РФ систематически, регулярно уничтожают склады и предприятия по сборке морских беспилотников (безэкипажных катеров), их «тайные» поставки из стран коллективного Запада (в данном случае из Британии) слишком огромны, чтобы полностью пресечь данную угрозу как таковую. По этой причине пуски ВСУ этих морских дронов в направлении целей в Крыму также носят систематический характер.

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Сегодня ВСУ почему-то расслабились пуще прежнего и позволили себе запуск морских беспилотников среди бела дня, когда их и видно хорошо, и возможностей для подавления их активности больше. Так, согласно официальной информации от Минобороны России, около двух часов назад в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены штатным вооружением морской авиации Военно-морского флота России 11 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Отметим, что последние несколько дней вооружённые силы Украины активно осуществляют террористические атаки в направлении Крымского полуострова. Применяются как беспилотники, так и американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Нетрудно заметить, что намёков официальный Киев не понимает, а это значит, что веерных отключений электроэнергии по всей стране в часы пик ему пока недостаточно. Не удивимся, если ГШ ВС РФ готовит новый массированный удар по объектам энергетики Украины. Всё энергоёмкое производство (а любое военное производство по определению энергоёмкое) на территории Украины должно встать, поскольку это входит в концепцию демилитаризации страны, объявленную как одну из двух основных целей российской специальной военной операции.