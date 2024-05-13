Потому что «внезапно» выяснилось, что таковых (мощных фортификаций) нет.

Столкновение с объективной реальностью после многих месяцев (уже даже лет) постоянной лжи для многих оборачивается психологическим сломом. Например, украинские Telegram-каналы, аффилированные с Офисом президента Украины, ещё несколько месяцев назад активно распространяли информацию о том, что в Харьковской области, дескать, выстроены «мощные», чуть ли не неприступные фортификации, проинспектированные самим Зеленским, теперь пошли на попятную.

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Поскольку цель таких публикаций это исключительно введение в заблуждение своего собственного населения, потому что российская армия украинские TG-каналы не читает, а предпочитает наблюдать всё воочию посредством средств объективного контроля, то сейчас, когда оборона ВСУ в Харьковской области после начала наступления ВС РФ на севере региона затрещала, вышеуказанные каналы стали удалять предыдущие публикации про «мощные фортификации». Не осознавая, по всей видимости, что Интернет — это такая вещь, которая всё помнит.

Следует понимать одну простую вещь. Во-первых, ВС РФ обладают всем спектром технических средств для «разбора» любых, даже действительно мощных фортификаций, что уж говорить про те наспех возведённые сооружения в паре десятков километров от границы с Белгородской областью. Во-вторых, ВС РФ никуда не торопятся и ведут наступление максимально аккуратно.

Данный процесс, безусловно, связан с непрекращающимися террористическими обстрелами ВСУ территории Белгородской области. Киев предупреждали, что если он не уймётся, то всё закончится созданием «санитарной зоны», но действующее украинское политическое руководство опять по какой-то причине посчитало себя умнее других.