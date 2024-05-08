Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Повреждены три ТЭС и другие энергообъекты в шести областях Украины: Киев делится итогами массированного ракетного удара ВС РФ
Компания ДТЭК хватается за голову. Хотя за голову надо хватать совсем других людей. А лучше — за шкирку, и на переговоры.

Сегодня ночью ВС РФ сыграли очередной раунд массированного ракетного удара по объектам энергетики Украины. Предыдущие удары положительного эффекта на поведение киевского политического руководства не возымели — там продолжают говорить про «ответки» и намекать на удар по Крымскому мосту, а также осуществлять террористические атаки российской инфраструктуры и жилых районов приграничных областей — а это значит, что удары необходимо продолжать до полного прояснения сознания в Киеве. Собственно, это и делается.

реклама

В результате ночного удара, как сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко, были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Киевской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой. Компания ДТЭК, управляющая украинскими тепловыми электростанциями (ТЭС), сообщила о «существенном повреждении оборудования» на трёх ТЭС. Утром, к слову, также сообщалось об ударе в Днепропетровской области.

Суммарно, по словам пока ещё легитимного президента Украины Владимира Зеленского, в массированном ударе, а именно такой статус, очевидно, по итогу будет носить этот удар, участвовали свыше 70 средств поражения — более 20 БПЛА и более 50 ракет разных типов.

Глава Минэнерго Украины допускает, что сегодня по всей стране во время вечернего пика потребления будут веерные отключения электроснабжения. Безусловно, ничего хорошего в происходящем нет, но это суровая необходимость, входящая в общую политику демилитаризации Украины и нейтрализации исходящей с её стороны угрозы. Без энергии, как вы прекрасно понимаете, невозможно никакое промышленное производство, и уж тем более военное. Германия с её пока ещё «технической» рецессией не даст соврать.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
1
Показать комментарии (1)
Telegram-каналы сообщают о масштабном комбинированном ракетном ударе ВС РФ по объектам на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
89
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
255
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
23
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
275
Американский стратег развенчал западный миф о "избыточных производственных мощностей Китая"
2
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
5
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
26
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
34
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
10

Сейчас обсуждают

Николаос Механикус
12:58
Nvidia выбирают обученные фанатики куртки. Их узнать можно по стекающей зелёной каловай жидкости по подбородку.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
sgs
12:56
Если вводить ограничения неудобные покупателям это их автоматически оттолкнет. Есть очень мало тех кто готов "убиться ап стену" но обязательно купить эту игру. Это как правило пубертанты из коллектива...
История о том, как ПК-геймеры победили корпорацию Sony
Mr. Night
12:53
Фашистско-жидовской гауляйтер Зеленский верной дорогой ведёт Украину. Его англосаксонские хозяева должны быть довольны
Повреждены три ТЭС и другие энергообъекты в шести областях Украины: Киев делится итогами массированного ракетного удара ВС РФ
Trydognite
12:51
Так он говорит не про размер монитора, а про то что играл на 27дюймах с FullHD и 60Hz - конечно ему будет намного круче смотреться WQHD.
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Alex_023
12:50
Потому я уже больше 10 лет не занимаюсь фигнёй выжимая пар из процов разогнанных производителями до лютых глюков. И ждать похоже на этом выжженом поле уже нечего, если мой любимый середнячок i5-14600K...
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
Eppius
12:49
Безмозглые не понимают что они будут следующие.
Саудовская Alat готова отказаться от инвестиций в Китай, если США попросят об этом
Xardazzz
12:47
разгон умер. пора выпускать статьи, как правильно снизить частоты и напряжения, что бы не сильно потерять в производительности.
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
Ni9999
12:42
Синих? Intel 4070?
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Trydognite
12:40
Я пытался разогнать, свой i7-12700k, но чисто через AI Overclocking, так комп у меня иногда начал перезагружаться. Я думаю ну его нафиг и стоково оставил, только оперативку XMP поставил и всё. Сейчас ...
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
Колючка
12:39
12400F
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем