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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкоры: ВС РФ в ходе прорыва обороны ВСУ в Харьковской области установили контроль над посёлком Котляровка
Ещё чуть ближе к Купянску.

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Как мы уже неоднократно отмечали, ежедневные сводки Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции свидетельствует о том, что ВС РФ ведут наступательные действия практически вдоль всей линии боевого соприкосновения. За исключением группировки войск «Днепр» все остальные объединения ВС РФ в зоне СВО либо «улучшают положение по переднему краю», либо «занимают более выгодные рубежи», либо «улучшают тактическое положение». Всё это, как вы понимаете, является эвфемизмами для обозначения идущего наступления.

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И вот, буквально только что стало известно о том, что подразделения 47-й дивизии установили полный контроль над населённым пунктом Котляровка в Харьковской области. Сообщения о том, что оборона ВСУ в районе данного населённого пункта была прорвана, стали поступать ещё второго мая, и вот, сегодня бойцы штурмовых подразделений опубликовали соответствующий видеоролик. Исходя из комментария озвучивающего текст бойца, населённый пункт был взят ещё вчера, 3 мая, но, по всей видимости, разрешение на публикацию соответствующих кадров было дано МО РФ лишь спустя сутки. Смысловой нагрузки это, впрочем, не меняет.

Посёлок Котляровка является очередным шагом к выходу ВС РФ к Купянску и к реке Оскол, которая временно может стать разделительным барьером между двумя вооружёнными силами. Напомним, что украинское командование всерьёз предполагает, что ВС РФ накапливают силы и средства и проводят подготовку к крупным наступательным действиям в Харьковской области. Пойдут ли войска с севера или же будут развивать наступление с востока, естественно, никто, кроме Генштаба ВС РФ, не знает. А уж Генштаб об этом не скажет.

#россия #украина #политика #боевые действия
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