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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Запуск первой тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» прошёл успешно
С третьей попытки.

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Поскольку Россия в перспективе будет всё активнее использовать свой новый гражданский космодром «Восточный», то и проверка всех его систем на готовность к запуску как текущих, так и перспективных ракет-носителей является крайне важным процессом. Первый пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с «Восточного» должен был произойти 9 апреля, однако автоматика внесла свои коррективы в данный процесс, и запуск был отложен на сутки, после чего автоматика снова взбрыкнула и отменила процедуру. На третий раз, сегодня, 11 апреля, запуск прошёл успешно.

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Ракета-носитель отработала штатно, выведя полезную нагрузку на заданную орбиту. Таким образом, первый запуск «Ангары-А5» с «Восточного», пусть и с третьей попытки, но всё же стал успешным.

«Ангара-А5» в будущем должна заменить тяжёлую ракету «Протон-М» ещё советской разработки. Отличительной особенностью семейства ракет «Ангара» является их модульность: пристыковывая дополнительные ускорители, можно менять её класс грузоподъёмности. Стандартизация в данной отрасли, как вы понимаете, приводит к удешевлению производства ракет и, как следствие, к удешевлению их пусков. А России ещё предстоит и орбитальную группировку спутников наблюдения наращивать, и свой аналог спутникового интернета Starlink (проект «Сфера») создавать, и покрытие спутниковой навигации ГЛОНАСС расширять, и многочисленные спутники другого назначения на орбиту выводить. В общем, дел в космосе огромное количество, и выполнять их надо было ещё вчера.

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Та не може бути, як це воно так вийшло, якось невдобно получилося. Запуск ракеты «Ангара-А5» состоялся! https://habr.com/ru/news/806965/ Зацени песенку про тебя нашел.
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И она полетела, а сколько вони то было Запуск ракеты «Ангара-А5» состоялся! https://habr.com/ru/news/806965/
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