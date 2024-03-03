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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ: ПВО Крыма отразила массированный удар украинских беспилотников
По официальным данным, без малого четыре десятка беспилотников были уничтожены.

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В ходе украинского кризиса роль беспилотных летательных аппаратов взлетела до немыслимых ранее высот. Благодаря этим средствам государство, которое не обладает сопоставимым со своим противником военно-техническим потенциалом, всё равно сохраняет возможность осуществлять групповые и даже массированные удары с помощью БПЛА. Одиночные попытки нанесения Украиной ударов по объектам на территории России фиксируются каждый день, однако периодически ВСУ накапливают определённую критическую массу беспилотников, чтобы вызвать перегрузку систем ПВО и поразить те или иные чувствительные цели.

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И вот, сегодня ночью массированному беспилотному удару подвергся Крым. Перехват беспилотных летательных аппаратов продолжался несколько часов, и буквально только что Минобороны России сообщило о том, что в общей сложности было уничтожено 38 беспилотников самолётного типа. Поскольку перехват средств поражения происходил непосредственно над территорией полуострова, на данном этапе неизвестно, допущено ли повреждение тех или иных объектов в результате падения тех же обломков БПЛА.

Несмотря на то, что беспилотный удар отражён, расслабляться рано: обычно подобные удары предшествуют применению ракетных средств поражения, которые в случае ВСУ представляют собой крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP британо-французского производства. Будет ли у очередного террористического удара (юридически между Россией и Украиной нет войны, а Киев ведёт оборону, поэтому попытки атаковать объекты на территории РФ по определению являются террористическими с точки зрения международного гуманитарного права) продолжение, узнаем уже в ближайшие несколько часов. Всё это в очередной раз демонстрирует, почему полная и безоговорочная демилитаризация Украины — это для России вопрос критической важности.

#россия #украина #политика #боевые действия
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