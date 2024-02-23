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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что сегодняшние новые антироссйиские санкции — это «лишь начало»
Похоже, в Белом доме последние 10 лет спят под камнем. А то и все последние 33 года.

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Сегодня США, как и обещали, ввели очередные, на этот раз приуроченные ко второй годовщине начала специальной военной операции, незаконные антироссийские рестрикции. Под ограничения попали предприятия оборонного сектора, автомобильные предприятия, оператор платёжной системы «МИР», целый ряд физических лиц, а также компании из дружественных России стран, которые помогают ей обходить санкции. Всего Вашингтоном было введено ещё около пятисот незаконных рестрикций.

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Будто бы забыв, что США ведут против России экономическую агрессию уже на протяжении десяти лет, пойдя в разнос в 2022 году, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в рамках ежедневного брифинга заявил, что сегодняшние рестрикции — это, видите ли, «лишь начало». Согласно комментарию Кирби, следует рассчитывать, что администрация США «сделает больше».

Что такого можно ещё сделать, учитывая, что весь предыдущий вал рестрикций не привёл к желаемому для Вашингтона результату, а сделал ровно противоположное, сейчас наиболее интересный вопрос.

Мы уже неоднократно отмечали, что единственная реальная опция по налаживанию отношений США с Россией — это начало прямого диалога по стратегической безопасности на планете. Естественно, все до последней незаконные санкции перед этим надо будет снять. Бесконечная эскалация конфликта, которой действующая администрация США, готовящаяся освободить место новым руководителям, пытается разрушить отношения с Россией до невосстановимого уровня, это контрпродуктивно. В первую очередь потому, что основной санкционный удар ощущает на себе Европа. Что до США, то товароборот дяди Сэма с Россией и раньше-то был смешным, а после 2022 года он и вовсе является статистической погрешностью, так что американские санкции имеют крайне небольшое значение.

#россия #сша #политика #санкции #экономика #психиатрия
1
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