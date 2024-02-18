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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Скандальный сенатор США Грэм предложил выгонять из НАТО страны, которые не выплачивают взносы
Скандалисту пообещали место в администрации Трампа? Больно риторика стала похожа.

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Для подавляющего большинства стран-членов НАТО факт присутствия в данном альянсе является возможностью спрятаться за широкую и могучую спину Соединённых Штатов, отказываясь при этом от своих собственных вооружённых сил, которые в большинстве случаев сейчас в Европе сведены до уровня полиции с тяжёлой техникой. Понятно, что кормить стольких иждивенцев Вашингтону, который со скоростью, которую два года назад ещё невозможно было представить, теряет своё положение в мире, а вместе с ним и влияние доллара, вовсе не хочется: денежки скоро придётся экономить, а не транжирить на непонятных «союзников», проку от которых — как от козла молока.

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Главным противником того, чтобы США полностью оплачивали НАТО как военный альянс, является предыдущий и, вероятнее всего, будущий президент США Дональд Трамп, который на днях произвёл фурор своим заявлением о том, что якобы находясь на посту главы государства он объяснял злостным неплательщикам взносов за членство в альянсе, что США в случае чего не будут вписываться за них в конфликт.

И вот, развить эту идею решил скандальный американский сенатор Линдси Грэм. Подозрительно переняв риторику Трампа, Грэм заявил, что НАТО как альянс должен работать по следующей схеме: не платишь взносы — тебя выгоняют, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Взносы за членство в НАТО должны составлять не меньше 2 % от ВВП государства-члена. Сейчас свои обязательства перед НАТО выполняют меньше трети состоящих в альянсе стран, и реальных перспектив на данном направлении, учитывая то, в насколько тяжёлую экономическую ситуацию поставил себя Евросоюз со своими незаконными непродуманными антироссийскими «санкциями», не наблюдается.

#сша #политика #нато
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