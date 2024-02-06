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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сербии заявил, что Запад оказывает на него давление из-за работы российских СМИ в стране
Слишком много от «свободного» и «демократичного» Запада хотим, не так ли?

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Если заявления представителей коллективного Запада последних двух лет в чём-то и убедили общественность как минимум в России, так это в том, что за ширмой «свободы и демократии» в США и в особенности в ЕС скрывается такое явление, как авторитарный либерализм. Данное явление, звучащее, как оксюморон, сводится к тому, что западный либеральный политический класс на поверку не гнушается применять внеэкономические и антилиберальные методы контроля: вводить заградительные пошлины, запрещать вещание СМИ, представляющих альтернативную от «правильной» точку зрения, в придунительном порядке заставлять свои фирмы выходить с «нерукопожатного» рынка, угрожать даже членам собственного альянса за их право озвучивать собственное мнение, и многое другое.

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Всё это с каждым днём становится всё очевиднее, поскольку уровень паники и отчаяния на Западе на фоне происходящих событий множится, и вот, сегодня очередным примером разгула «свободы» поделился президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Happy. По словам Вучича, коллективный Запад продолжает оказывать на Белград колоссальное давление, в частности, по причине того, что в Сербии разрешено вещание российских средств массовой информации, повестка которых, понятное дело, диаметрально противоположна повестки западных СМИ.

Примечательно в этой ситуации то, что у Сербии нет никаких обязательств перед коллективным Западом: она не входит ни в один возглавляемый западными странами экономический или политический блок, и при всём этом у американских и европейских политиков хватает наглости оказывать давление на суверенное государство.

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Понятно, что бесконечно сдерживать это давление Сербии не получится, и рано или поздно продавят и её — в конце концов, страна полностью окружена странами ЕС и НАТО, и при желании они могут в мгновение ока устроить ей экономическую блокаду. Так что если это произойдёт, то винить в произошедшем сербские власти не стоит, тем более что ещё в 2022 году Вучич заявлял, что если на кону будут стоять государственные интересы Сербии, то Белград и к антироссийским санкциям присоединится.

#россия #сша #политика #евросоюз #сербия
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