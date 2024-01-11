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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев объяснил, что будет означать гипотетическое нанесение Украиной ударов западными ракетами по российским военным объектам
Спойлер: страшную жизненную реальность для того, кто такой план подумает реализовать.

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На фоне отчаяния из-за невозможности западных систем противовоздушной обороны обеспечить Украине защиту неба — даже фантазёры из Генштаба ВСУ признают, что в ходе недавнего массированного ракетного удара перехватили лишь треть от использованных ВС РФ средств поражения — в Киеве начали рассуждать, что лучшая защита это нападение. Проще говоря, украинское руководство начало опять в наглой форме требовать от западных покровителей передачи ракет большой дальности, чтобы наносить ими удары по военным объектам непосредственно на (общепризнанной, что немаловажно) территории России.

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Всё бы ничего, но некоторые сорвиголовы в западных столицах, в частности, что уже окончательно вызывает ощущение сюрреализма, в Берлине, считают, что киевские политические деятели правы. И вот, сегодня объяснить, что на самом деле они глубоко заблуждаются, вызвался зампред Совбеза России и первый зампред Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев.

По его словам, применение Украиной западных ракет большой дальности по пусковым установкам на всей территории России будет означать «только одно»: активацию действия пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, гласящего, что РФ оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае, когда против страны использовано обычное, конвенциональное вооружение, угрожающее самому существованию государства. Как добавил Медведев, реализация киевского плана уже не будет подходить ни под какое определение «права на самооборону», а будет основанием для применения Россией её последнего аргумента.

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Ранее Медведев в рамках заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что Россия применила на Украине средства поражения практически во всех исполнениях, «кроме ядерного... пока...».

#россия #украина #политика #боевые действия #ядерное оружие
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