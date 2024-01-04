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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе США опровергли комментарии прессы об отказе от поддержки Украины
А, ну, раз в Госдепе опровергли...

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Последнее время западная пресса очень активно разгоняет нарратив о том, что США и их «союзники» по НАТО, по сути, «сливают» Украину, стремительно сокращая уровень материальной и военной поддержки Киева. Безусловно, эти заявления пока бесконечно далеки от действительности, потому что в противном случае специальная военная операция была бы уже закончена, и вот, опровергнуть заявления прессы сегодня вызвался официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

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По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, заявления, транслируемые в прессе касательно отказа США и Европы от политики поддержки Украины до её «победы» не соответствуют действительности.

Естественно, никто из официальных американских лиц не скажет прессе правду о том, как обстоят дела на самом деле и не проходят ли некие закулисные переговоры по Украине без участия Украины и даже без участия Европы — напрямую между США и РФ.

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Необходимо понимать, что обстоятельства складываются таким образом, что именно США сейчас надо выходить из этого кризиса с сохранением хоть какой-то части собственного лица. Просто взять и переложить ответственность на следующую администрацию, учитывая, как далеко администрация нынешняя зашла в своей риторике и, что самое плохое, в действиях, не получится.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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