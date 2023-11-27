Ох, уж эта невидимая, но вездесущая мохнатая рука Кремля...

Идеология современной Украины столь сильно завязана на России, что трудно себе представить, как киевские власти будут управлять страной, если РФ выпадет из этой системы. В частности, любую проблему, любой политический раскол в Киеве тут же списывают на руку Кремля. Не стал исключением и нарастающий конфликт между командой президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, о котором сейчас не пишет только ленивый.

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Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британскому изданию The Times заявил, что в «расколе» виноваты «агенты России». Согласно фантазиям господина Данилова, Россия якобы поняла, что одержать победу военным способом не в состоянии, поэтому начала раскачивать внутриполитическую обстановку в Киеве.

Мы сейчас не будем заострять внимание на «невозможности» военной победы со стороны России, поскольку в реальности как раз-таки именно этот сценарий сам Киев делает неизбежным. Отметим лишь то, что если Данилов вдруг прав, и у России на Украине действительно кругом агентура, включая высшие эшелоны власти, то почему Москва не активизировала её ещё до начала военного конфликта, дабы организовать кризис и переворот и не доводить до боевых действий? Может, потому что на самом деле этой агентуры нет, а так называемый раскол является следствием принятых самим же Киевом необдуманных и несуверенных решений?

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Понятно, что у действующих киевских властей с логикой большие трудности, но нельзя же вообще всех считать соответствующими своему крайне невысокому уровню, в конце-то концов. Далеко с таким подходом не уйдёшь.