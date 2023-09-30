Возможно, с такой разрушительной мощью прямое попадание и не требуется. Но и явно не помешает.

В этом году активность применения суперсовременных российских реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», пришедших на смену пусть и эффективным, но морально устаревшим «Смерчам», увеличилась многократно. Более того, за счёт нейтрализации украинской ПВО и связанного с этим практически беспрепятственного кружения российских средств объективного контроля на линии боевого соприкосновения у нас время от времени появляется возможность понаблюдать, как происходит поражение скоплений военной техники с помощью ракеты «Торнадо-С».

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Сегодня в Сети появились кадры поражения нового железнодорожного эшелона, свозившего к линии боевого соприкосновения, по всей видимости, лёгкую технику, а также цистерны с топливом. Мы сейчас не будем обсуждать, почему эшелоны всё ещё имеют возможность доезжать до ЛБС, но, очевидно, у этого есть весомая причина.

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В результате пусть и непрямого попадания очевидно, что размещённая на платформах железнодорожного состава техника получила серьёзные повреждения осколками, и маловероятно, что после такого она способна выполнять боевые задачи.