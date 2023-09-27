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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-спикер теробороны Украины рассказал(-а) о пяти тысячах ЛГБТ-солдатах в ВСУ
А что такого? XXI век, все дела.

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Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которого(-ую) несколько месяцев назад назначили официальным представителем территориальной обороны Украины, за столь короткое время позволил(-а) себе столько вопиющих по своей сути заявлений и комментариев, что даже в Киеве решили, что это перебор и отстранили Эштон-Чирилло от должности.

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Сегодня известные российские пранкеры Вован и Лексус связались с экс-представителем теробороны и побеседовали, что называется, по душам. В этом разговоре выяснилось, что, по информации, которой располагает Эштон-Чирилло, в вооружённых силах Украины сейчас служат примерно пять тысяч ЛГБТ-солдат.

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Насколько достоверна и/или актуальна данная информация, естественно, неизвестно: откуда спикеру теробороны вообще доступны такие сведения, если, конечно, не связывать всё с его (её) прошлым и настоящим, сказать невозможно. Вероятно также, что Эштон-Чирилло раскусил(-а), что подвергается розыгрышу, но это, конечно, маловероятно.

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