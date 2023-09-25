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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В украинской локализации Cyberpunk 2077 нашли оскорбительные для россиян фразы — CD Projekt RED признала недоработку
Вы когда данную локализацию делали, да ещё и аутсорсили на Украину, на что вообще рассчитывали?

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Как известно, после стартовавших в феврале 2022 года событий польская компания CD Projekt резко забыла о том, что одна из основных аудиторий её игр в Европе вообще-то российская, ушла с российского рынка, хотя никто её этого делать не заставлял, стала изображать себя другом Украины и даже зачем-то оформила в игре украинскую локализацию.

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Вот с ней-то абсолютно ожидаемо и абсолютно предсказуемо и выползли проблемы. Сегодня на почту CD Projekt RED стали поступать сведения о том, что в украинской локализации содержатся фразы и слова, которые являются оскорбительными для русских в частности и для россиян в целом. Не будем вдаваться в подробности, но, полагаем, вы понимаете, о каких фразах из современного лексикона проживающих на территории Украины граждан идёт речь.

Примечателен в этой истории тот факт, что CD Projekt RED признала ошибку, в результате которой в локализацию попали оскорбительные фразы, принесли свои извинения и заявили о том, что «эти реплики не написаны сотрудниками CD Projekt RED и не отражают наши взгляды». Реплики будут заменены в следующем обновлении.

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Очевидно, студия отдала создание украинской локализации на аутсорс какой-то украинской компании, и учитывая обстоятельства, подобный расклад был максимально предсказуем. Почему этого не понимали в CD Projekt RED, вопрос, впрочем, открытый.

#украина #cd projekt red #cyberpunk 2077 #психиатрия
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