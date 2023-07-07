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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
С 1 августа утильсбор в России вырастет в 1,7-3,7 раза
АвтоВАЗ, Sollers, КамАЗ и «Москвич» поддержали это решение.
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После череды слухов появилась официальная информация о том, что в России с 1 августа повышается утильсбор. Также внесена полная ясность с размерами ставок: на легковые автомобили сбор увеличивается в 1,7-3,7 раза в зависимости от объёма двигателя.

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Так, для наиболее актуальных на рынке моделей с двигателями объёмом до 2 литров ставка составит примерно 300 тыс. рублей против нынешних 178 тыс. рублей. Больше всего ставка выросла в отношении автомобилей с моторами объёмом свыше 3 литров.

Увеличение утилизационного сбора в зависимости от типа транспортного средства выглядит следующим образом:

  • легковые автомобили — 1,7–3,7 раза;
  • легкие коммерческие грузовики — 2,5–3,4 раза;
  • грузовики — 1,7 раза;
  • автобусы — 2,2–4,8 раза;
  • электробусы — в 8,7 раза.

Четыре российских автопроизводителя — «АвтоВАЗ», Sollers, КАМАЗ и «Москвич» — уже поспешили высказаться в поддержку повышения утильсбора на ввозимые для перепродажи машины с 1 августа. «Эта мера — важный шаг для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов», — отметили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Представители «АвтоВАЗа» также подчеркнули, что повышение утилизационного сбора не повлияет на ценовую политику компании «в связи с высокой локализацией всех автомобилей Lada». В пресс-службе автопроизводителя выразили уверенность в том, что принятое решение в отношении повышения утильсбора даст возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков, сказали в пресс-службе.

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«Более того, принятое решение позволит сохранить более 1 млн рабочих мест в российском автопроме и компонентной отрасли, а также приведет к трансферу технологий и развитию компетенций в индустрии», — добавили на «АвтоВАЗе».

#автомобили
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