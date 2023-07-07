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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Российская компания Yadro пообещала наладить производство отечественных смартфонов Kvadra на архитектуре RISC-V
Производство обещают полностью локализовать.
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Российский разработчик электроники Yadro намерен заняться производством смартфонов под собственным брендом Kvadra — об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники. Производство мобильных аппаратов должно начаться в конце 2024 года в Дубне.

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Самый важный момент, связанный с созданием таких смартфонов связан с тем, что эти устройства будут делаться с использованием российских печатных плат собственного производства. Для этого нужны поставщики и специалисты, которые смогут поставить и настроить необходимое оборудование.

Про характеристики смартфонов Kvadra пока ничего не известно. Но Yadro намерена использовать в будущем фирменные процессоры на архитектуре RISC-V. Про последнюю мы уже знаем, что разработчик отечественной ОС «Альт» займётся развитием и продвижением данной свободной архитектуры в России.

Журналисты российских СМИ успели пообщаться с отдельными представителями Yadro. Эти сотрудники утверждают, что у их компании есть технические возможности для реализации столь масштабных планов. Но использование российских компонентов для смартфонов пока видится сложным из-за того, что в России на текущий момент не налажен выпуск ни процессоров, ни экранов, ни шлейфов, ни камер, ни аккумуляторов.

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Запуск производства компонентов за короткое время экспертам видится очень сложным мероприятием. Наконец, если у Yadro действительно получится наладить выпуск смартфонов под брендом Kvadra, то они, по мнению экспертов, в любом случае будут дороже аппаратов из Китая. Всё дело в несопоставимых объёмах производства и не только в них.

#risc v #yadro #kvadra
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