Правильно, что готовятся к худшему возможному развитию сценария.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который по совместительству также является первым зампредом военно-промышленной Комиссии РФ, периодически посещает предприятия оборонно-промышленного комплекса на предмет соответствия выпускаемой продукции и её количества государственному оборонному заказу. Сегодня Медведев посетил город Алексин в Тульской области, где расположен Алексинский опытный механический завод, на котором выпускаются миномётные мины и авиационные бомбы, ознакомился с производством, а также провёл заседание военно-промышленной Комиссии.

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В ходе этого заседания Медведев сделал акцент на том, что гособоронзаказ необходимо выполнять в полной мере, тем более что «спокойствие пока не предвидится», а коллективный Запад продолжает создавать опасности у границ России.

«Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приёме Украины в НАТО после завершения военных действий. Ну, что тут можно сказать. Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО, не нужны», — заявил Медведев.

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Следует отметить, что темпы производства вооружений в России постоянно увеличиваются: только по статистике за прошлый год они, в зависимости от номенклатуры, увеличились от нескольких раз до нескольких десятков и даже сотен раз. Значительная часть свежевыпускаемой техники уходит сразу в зону специальной военной операции.