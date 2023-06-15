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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Спокойствие пока не предвидится»: Медведев посетил завод по производству миномётных мин и авиабомб в Тульской области
Правильно, что готовятся к худшему возможному развитию сценария.
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который по совместительству также является первым зампредом военно-промышленной Комиссии РФ, периодически посещает предприятия оборонно-промышленного комплекса на предмет соответствия выпускаемой продукции и её количества государственному оборонному заказу. Сегодня Медведев посетил город Алексин в Тульской области, где расположен Алексинский опытный механический завод, на котором выпускаются миномётные мины и авиационные бомбы, ознакомился с производством, а также провёл заседание военно-промышленной Комиссии.

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В ходе этого заседания Медведев сделал акцент на том, что гособоронзаказ необходимо выполнять в полной мере, тем более что «спокойствие пока не предвидится», а коллективный Запад продолжает создавать опасности у границ России.

«Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приёме Украины в НАТО после завершения военных действий. Ну, что тут можно сказать. Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО, не нужны», — заявил Медведев.

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Следует отметить, что темпы производства вооружений в России постоянно увеличиваются: только по статистике за прошлый год они, в зависимости от номенклатуры, увеличились от нескольких раз до нескольких десятков и даже сотен раз. Значительная часть свежевыпускаемой техники уходит сразу в зону специальной военной операции.

#россия #боевые действия #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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