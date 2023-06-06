Сегодня вечером Минобороны России, отчитываясь об отражении наступательной операции ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения, опубликовало видео, в котором демонстрирует процесс уничтожения массово применяемой сейчас Украиной (по причине уничтожения советских запасов) бронетехники западного производства, включая немецкие танки Leopard.
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Видеоряд при этом несовершенен и страдает от низкого разрешения, но по очертаниям одного из объектов, по которым наносился удар авиационной противотанковой ракетой, можно сделать вывод, что на самом деле этот удар пришёлся по сельскохозяйственному комбайну. На видео можно заметить четыре колеса, коих у танка Leopard быть не может, да и в целом силуэт как раз напоминает именно комбайн.
Что это может означать? На самом деле, ничего существенного: осуществлявшие удар по цели лётчики из-за несовершенства оптики определили объект как танк с пушкой, и произвели удар. В пресс-службе Минобороны же этому факту не придали большого значения и выдали видеоряд как есть. Безусловно, ошибочный удар по комбайну мог быть не один, и их могли записать в перечень уничтоженной военной техники ВСУ, но в корне ситуацию с отражением наступления ВСУ это никак не меняет, да и результат от попадания по Leopard был бы примерно таким же. Хотя осадок, конечно же, остаётся.
Вопрос лишь, что в поле в это время вообще делали комбайны, зная, что они так-то находятся на передовой.