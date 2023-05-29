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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Венесуэлы заявил о желании страны стать вступить в БРИКС
Не сейчас, так в перспективе.
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Экономическое объединение БРИКС, которое по совокупной доле в экономике уже давно обогнало G7, а если учитывать валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности, так отрыв и вовсе станет ошеломительным, с каждым месяцем становится всё более привлекательным для государств, которые стремятся вырваться из навязанного Западом мирового порядка. Сейчас ещё порядка двух десятков государств, среди которых Иран, Египет, Аргентина, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сирия и другие изъявили желание присоединиться к БРИКС. Сегодня к перечню желающих вступить подключилась и Венесуэла.

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Как сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, если страну спросят, желает ли она в определённый момент присоединиться к БРИКС, то ответ будет «Да». По словам Мадуро, Венесуэла с удовольствием бы стала частью этого объединения и сопровождала «построение новой архитектуры экономики и глобальной политики».

Стоит отметить, что Венесуэла давно находится под сокрушительными санкциями коллективного Запада, поэтому вступление в БРИКС позволит ей не только получить новые рынки сбыта для той же нефти, которая является основным экспортным товаром Боливарианской Республики, но и получить доступ к необходимым стране технологиям. Также необходимо помнить, что в БРИКС готовятся вступить многие крупные экспортёры нефти, которые совместно смогут продавить отказ от доллара как основной валюты в торговле нефтью и нефтепродуктами. Нетрудно догадаться, чем такое решение обернётся для США.

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#политика #экономика #брикс #венесуэла
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