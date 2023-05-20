Помогать кому попало и не нести за это никакой ответственности могут только страны G7. Понимать надо!

На сегодняшний день единственной причиной, по которой Украина сохраняет возможность сопротивляться, является беспрецедентная финансовая и военная помощь со стороны коллективного Запада. Это подтверждают и в Евросоюзе, глава дипломатии которого Жозеп Боррель прямо заявляет, что если Запад перекроет помощь Украине, то она «схлопнется» за считанные дни. Страны НАТО массово отправляют Киеву боеприпасы, оружие, военную технику, периодически хвастаясь тем, что нашпиговали Украину столь длинной номенклатурой вооружений, что ни у одной армии мира такого больше нет. Тем временем Запад крайне ревностно относится к своему статусу снабженца одной из сторон конфликта всем необходимым, заявляя, что помогать Украине — это правильно, а помогать России — плохо и вообще за это можно схлопотать «атата».

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Привычными для себя двойными стандартами сегодня воспользовались страны G7 в ходе встречи в Хиросиме. Главы государств G7 выступили с публичным призывом к Ирану прекратить помогать России, поставляя ей беспилотные летательные аппараты.

Существует расхожее мнение, будто Иран массово снабжает Россию ударными беспилотниками Shahed-136, которые для России перемаркированы как «Герань-2». Ни Иран, ни Россия официально не подтверждали факт военного сотрудничества; не исключено, что на самом деле «Герани» собираются непосредственно в России по иранской лицензии.

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Вообще, беспокойство стран Запада касательно иранской помощи России вполне оправдано. Дело в том, что из немыслимой номенклатуры участвующих в российско-украинском конфликте вооружений реально поменявшими «правила игры» стали в том числе именно беспилотники иранского происхождения, которые активно участвуют в ударах по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры. И естественно, что сделавшему ставку на «ослабление» России коллективному Западу это не нравится.