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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине признали, что сбили свой собственный беспилотник Bayraktar TB2
Сослались на то, что БПЛА вышел из-под контроля.
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Вечером 4 мая в небе над Киевом был замечен крупный беспилотный летательный аппарат. Поначалу очевидцы долго гадали, что за БПЛА летает над украинской столицей, справедливо полагая, что это некий российский дрон, но реальность оказалась более любопытной. По характерной форме беспилотника было очевидно, что в воздухе находится один из проданных Турцией Украине ударных БПЛА Bayraktar TB2, и когда по нему отработала украинская ПВО, получилось, что она сбила свой собственный дрон.

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Спустя пару часов после происшествия ВСУ подтвердили, что сбили именно Bayraktar TB2, сославшись на то, что в беспилотнике произошла ошибка, он вышел из-под контроля, и его было решено ликвидировать, дабы избежать возможных проблем. Почему сбивать дрон понадобилось именно в центре города, в результате чего его обломки устроили пожар и повредили магазин, непонятно. Шутить на эту тему, учитывая, что вчера точно также безнаказанно беспилотник преодолел и московское ПВО, в результате чего его удалось обезвредить лишь прямо над Кремлём, пожалуй, не стоит.

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Напомним, что Bayraktar TB2 активно применялись Украиной в рамках сопротивления специальной военной операции. Практически все имевшиеся в распоряжении ВСУ «Байрактары» были сбиты российской ПВО ещё в первые месяцы боевых действий.

#украина #боевые действия
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так цель была - демилитаризация, а не разрушение все городов где засядет всу. если всу сами туда подвозят солдат,зачем вообще куда-то двигаться, там не миллион солдат воюет,чтобы все тылы держать...а ...
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